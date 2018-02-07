Кайл Миллинг: Сегодня и мы, и УНИКС играли свободно

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Лиможа» Кайл Миллинг прокомментировал поражение от УНИКСа в матче Топ-16 Кубка Европы (78:88), отметив, что в его команде есть игроки, еще не выступавшие в еврокубках.

«Странная игра. Впервые в истории Кубка обеим командам ничего не нужно было. Сегодня и мы, и УНИКС играли свободно. Казанцы не всегда так попадают из-за дуги, а сегодня они бросали с высоким процентом (56). У нас не так много игроков, которые играли в этом турнире. Так что матчи с такими командами, как УНИКС, для них возможность показать себя – и индивидуально, и как команда. Часто нам не хватало каких-то мелочей в матчах с фаворитами, простые вещи не получались: в нужные моменты мы не забивали сверху, ошибались на подборе, совершали потери или еще что-то», – констатировал Миллинг.