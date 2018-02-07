Димитрис Прифтис: Сегодня была странная игра

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над «Лиможем» в матче Топ-16 Кубка Европы (88:78), признав, что в первой половине игры его команда плохо защищалась.

«Поздравляю команду с выходом в плей-офф. Сегодня была странная игра. Нужно было найти мотивацию после выхода в плей-офф, результат был известен. Мы начали с мягкой защитой, так и провели первую половину. А во второй исправились и сыграли с большей энергией, сильнее и жестче. Хорошо, что мы сегодня хорошо двигали мяч. Мы должны всегда так действовать, стабильно играть в таком ключе. Хорошие показатели: мы сделали 25 передач и только девять потерь», – отметил Прифтис.

Отдельно наставник УНИКСа сказал о следующем сопернике в лиге ВТБ – эстонском «Калеве». «Хорошая команда, которая полностью поменялась с момента нашей прошлой встречи. Там новый тренер, новые игроки, они стали играть сильнее. Затем нужно немного отдохнуть и набраться сил перед трудным отрезком в марте», – сказал Прифтис.

Говор о сопернике казанцев в четвертьфинале Кубка Европы – мюнхенской «Баварии», Прифтис посчитал этот жребий трудным. «“Бавария“ – очень трудный соперник. Наши следующие игры в ВТБ и Кубке расположены очень близко друг к другу. Если бы календарь составлял наш враг, он бы сделал именно такое расписание, в первой половине месяца нас ждет очень тяжелая работа. В марте от команды потребуется много усилий, у нас будет много выездных матчей. Мы знаем, что “Бавария“ – фаворит, это не лучший для нас соперник. У них преимущество площадки. Но и наша команда в определенные дни может быть очень опасной», – отметил Прифтис.