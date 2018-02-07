Опубликовано фото сбившего российский Су-25 боевика

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Интернете появилось фото боевика, заявившего, что именно он сбил российский штурмовик Су-25 в Сирии. Об этом сообщает телеграм-канал Directorate 4.

Сообщается, что террорист принадлежит к группировке «Джейш Идлиб Хур», его зовут Махмуд Хадж Исмаил, позывные «Кастро». Интервью с боевиком опубликовал Союз независимых сирийских журналистов Northern Syria Observer.

«Кастро» взял на себя ответственность за сбитый Су-25 и заявил, что выстрел был совершен не из ПЗРК, а зенитного орудия ЗУ-23-2. По его словам, это уже пятое летательное средство, сбитое членами группировки, включая Ил, два вертолета и еще два самолета без уточнения моделей.

В Directorate 4 слова боевика подвергли сомнению, отметив, что представили многих группировок решили разрекламировать себя на причастности к резонансному событию.

Российский штурмовик Су-25 боевиками был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филипов удостоен звания Героя России посмертно.