Шварценеггер сыграет безжалостного маршала в сериале-вестерне

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Экс-губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер сыграет в сериале-вестерне, пишет «Газета» со ссылкой на Variety.

Название проекта условно переводится как «Верховой», «Сопровождающий экипаж». По сюжету сериала события происходят в резервации коренных американцев в Оклахоме в 1800-х годах. Помощник шерифа должен поймать бандита. Безжалостный маршал, роль которого исполнит Шварценеггер, помогает ему в этом.

Осенью прошлого года Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять новую трилогию о Терминаторе.



Последним фильмом франшизы о Терминаторе стал «Терминатор: Генезис», который был раскритикован за сложный сюжет с перемещениями во времени. Шварценеггер заявил, что для новой картины о Терминаторе будет выбран более простой подход.