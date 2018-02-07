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Шварценеггер сыграет безжалостного маршала в сериале-вестерне

7 февраля 2018, 23:13

По сюжету сериала события происходят в резервации коренных американцев в Оклахоме в 1800-х годах.
Шварценеггер готовится к съемкам в новой части «Терминатора»
Арнольд Шварценеггер больше не губернатор Калифорнии
В "Терминаторе-4", возможно, сыграет русский актер

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Экс-губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер сыграет в сериале-вестерне, пишет «Газета» со ссылкой на Variety.

Название проекта условно переводится как «Верховой», «Сопровождающий экипаж». По сюжету сериала события происходят в резервации коренных американцев в Оклахоме в 1800-х годах. Помощник шерифа должен поймать бандита. Безжалостный маршал, роль которого исполнит Шварценеггер, помогает ему в этом.

Осенью прошлого года Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять новую трилогию о Терминаторе.

Последним фильмом франшизы о Терминаторе стал «Терминатор: Генезис», который был раскритикован за сложный сюжет с перемещениями во времени. Шварценеггер заявил, что для новой картины о Терминаторе будет выбран более простой подход.


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