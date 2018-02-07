МИД заявил о планах западных СМИ обвинить Россию в кибератаках на Олимпиаду-2018

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Западные СМИ намерены обвинить Россию в хакерских атаках на Олимпийские игры в Пхенчхане. С этой целью готовится вброс ряда фейковых расследований на тему «русского следа» в атаках на связанные с ОИ-2018 сайты. Об этом говорится в заявлении МИД России.

По данным министерства, к антироссийской кампании могут быть привлечены не только «ангажированные» издания вроде Washington Post и Buzzfeed, но также компании Threatconnect, Trend Micro и Eset, связанные с ЦРУ и АНБ.

В заявлении МИД подчеркивается, что вброс готовится по уже «знакомому» сценарию. «По той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено», – говорится в документе.

По мнению дипломатов, о «российской угрозе» активнее всего говорят именно те государства, которые наращивают собственный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека.