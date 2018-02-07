УНИКС завершил Топ-16 победой

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Заключительный матч Топ-16 Кубка Европы с «Лиможем» не имел турнирного значения ни для УНИКСа, ни для гостей. Но хозяева завершили Топ-16 победой со счетом 88:78.

Еще вчера днем на выход в четвертьфинал из нашей группы в равной мере претендовали три команды. Лучше всего будет процитировать канадского форварда Мелвина Эджима, который в своем блоге на сайте Кубка Европы заранее четко обрисовал ситуацию в нашей группе «Н».

«Все просто – выигрывает АСВЕЛ в Реджи-Эмилии, мы обыгрываем “Лимож“ и занимаем первое место, играем в четвертьфинале с “Зенитом“ или “Фиатом“. Выигрывает “Реджио-Эмилия“, мы становимся вторыми, и встречаемся в четвертьфинале с “Баварией“ в Мюнхене. Так что еще до старта матча с “Лиможем“ мы будем знать, что нам делать. Ситуация работает на нас, но мы хотим занять лучшую позицию, поэтому будем играть только на победу. Словом, все три команды (АСВЕЛ, “Реджио-Эмилия“ и УНИКС) знают, что им нужно делать для попадания в плей-офф. Лично мне все равно, как мы пробьемся в плей-офф, с первого или второго места, если мы хотим быть лучшими, нам нужно побеждать! Хотя, конечно, выходить с первого места интереснее, поскольку это позволит стартовать в четвертьфинале дома», – мудро заметил Эджим, посвятивший большую часть своего внушительного блога роли Кино Колома в игре УНИКСа.

Ситуация в нашей группе перед последним туром была такова: АСВЕЛ – три победы и два поражения, разница мячей +44; «Реджио-Эмилия» – 3-2, +23; УНИКС – 3-2, 0; «Лимож» – 1-4, - 67. «Лимож» потерял все шансы на выход в плей-офф, что делало эту команду еще опаснее, французы вышли на паркет «Баскет-холла» полностью раскрепощенными, ничто над ними не довлело. Вот и в прошлом туре они взяли и громко хлопнули дома дверью, обыграв «Реджио-Эмилию» (80:71), чем заметно улучшили шансы УНИКСа на выход в плей-офф.

Шестого февраля «Реджио-Эмилия» принимала дома АСВЕЛ и выиграла со счетом 75:68 (18:15, 14:18, 22:18, 21:17). Таким образом, итальянцы заняли первое место в группе, четыре победы при двух поражениях. УНИКС в случае победы над «Лиможем» тоже может добыть четыре победы при двух поражениях, но «Реджио-Эмилия» все равно будет выше по результатам личных встреч. Итальянцы обыграли казанцев и на выезде (71:69), и дома (76:75).

В активе французского АСВЕЛа осталось три победы и три поражения. В случае поражения УНИКСа от «Лиможа» такие же цифры будут и у казанцев, но тогда все решат результаты личных встреч. УНИКС победил АСВЕЛ дважды в овертаймах – дома (88:84) и во Франции (83:78). То есть, казанцы вне зависимости от результата матча с «Лиможем» заняли в своей группе второе место. И 6 марта в Мюнхене в первой игре четвертьфинала Кубка Европы УНИКС встретится с победительницей группы «F» «Баварией», 14 марта в Казани пройдет ответный поединок.

Кстати, три пары четвертьфинала были определены еще сегодня утром, неясность была только одна – с кем сыграет «Реджио-Эмилия», с питерским «Зенитом» или земляками из туринского «Фиата», они в очной встрече в Турине сегодня поздно вечером выявляли последнего участника плей-офф Кубка Европы. Только этот матч что-то решал.

После домашнего поражения во втором туре Топ-16 от УНИКСа (66:69) 9 января «Лимож» дважды проиграл землякам из АСВЕЛа, в гостях (78:92) и дома (61:87), чтобы затем героически обыграть дома итальянцев. Что касается домашнего первенства, то после 19 туров «Лимож» делит четвертое-пятое место в чемпионате Франции с «Буром», у обеих команд по 12 побед при семи поражениях, лидирует среди 18 команд «Монако» (14-5). После домашнего поражения от УНИКСа «Лимож» уступил на выезде лидеру в Монако (90:105), обыграл дома «Гравелин» (80:72) и в гостях проиграл «Ле Портелю» (51:73). В последнем туре 3 февраля на родном паркете «Лимож» обыграл аутсайдера «Тулон» (110:93).

Игру хозяева начали в привычном в последнее время составе: Эджим, Колом, Джамар Смит, Трентон Локетт, Евгений Колесников. Французы сразу отметились двумя попаданиями Джоша Картера, 2:6. Поскольку для обеих команда матч был «товарищеским», не имевшим никакого турнирного значения, то и играли соперники легко и непринужденно. УНИКС впервые вышел вперед через две минуты после начала матча, 7:6 – из-за дуги попал Эджим. Потом 12:10 от рук Локетта. Началась ротация, вышли Джамар Смит, Данило Анджушич и Морис Ндур, затем Антон Понкрашов. Благодаря двум дальним попаданиям Анджушича и Понкрашова хозяева в концовке периода оторвались на пять очков, 21:16, гости ответили средним броском – 21:18 итог четверти. Подбор за хозяевами, 11-9, но казанцы чаще теряли мяч, 3-1.

Вторую четверть УНИКС начал бодро, с рывка 8-0, две «трехи» Понкрашова и Смита. И вот уже «плюс 11» – 29:18. Но французы очень быстро и непринужденно сократили отрыв до трех очков, 31:28 в середине четверти. Рывок «Лиможа» 14-0, 31:35 после «трехи» и попадания с фолом Дэнни Гибсона. Ответ молчавшего минут пять УНИКСа, 36:35 после дальнего попадания Владислава Трушкина, он, как и Андрей Кощеев вошел в игру во второй четверти. Снова «качели», 36:41. Колом и Трушкин после перехвата – 41:41. Какая тут товарищеская игра! А закончилась первая половина трехочковым гостей на последней секунде, 43:46. Под щитом все ровно, 18-18, потери 6-4, но блокшоты 3-0.

В начале третьего периода хозяева сравняли счет, Смит попал из-за дуги, 46:46, но «Лимож» вновь быстро ушел вперед на пять очков, 47:52. Только в середине четверти Колесников с линии штрафных сделал счет равным, 54:54. Французы по-прежнему владеют инициативой, вынуждая хозяев постоянно догонять. Снова отрыв гостей на пять очков, 58:63. УНИКС в защите недорабатывает. Наконец Эджим из-за дуги вновь уравнивает шансы команд, 65:65, так и закончили третью четверть.

Последние 10 минут начались с «трехи» Колома, УНИКС впервые повел в счете со второй четверти, 68:65. Смит продолжил почин коллеги, 71:67. Ласме заряжает со средней дистанции, 73:67. УНИКС перехватил инициативу. Ключевой момент. Гости получают неспортивный фол на Анджушиче, он реализует два штрафных, и Эджим забивает из-под кольца, 77:67. Для середины преимущество немалое. «Лимож» явно подсел физически, перестал попадать. «Треха» Понкрашова вернула гостей на дистанцию в 11 очков, 82:71. Дело сделано, красиво завершили Топ-16.

12 февраля в Таллине в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Калевом».

УНИКС (Казань, Россия) – «Лимож» (Лимож, Франция) – 88:78 (21:18, 22:28, 22:19,23:13). Самые результативные: УНИКС – Анджушич (12), Колом (13), Смит (16), Понкрашов (12); «Лимож» – Гибсон (14), Джайтен (12), Картер (12), Конклин (10)