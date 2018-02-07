В Пестрецах открылся модернизированный за 5 млн рублей кинотеатр

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Пестречинском муниципальном районе Татарстана после модернизации открылся обновленный кинотеатр. Кинозал в культурно-спортивном комплексе «Батыр» переоборудовали почти за месяц.

«Мы этот зал очень давно ждали, потому что кино сегодня испытывает новое рождение. На сегодняшний день наши мечты наконец-то сбылись. Благодарим Фонд кино, наше Правительство, Президента России, Министерство культуры за ту помощь, которую они оказали», — объявил глава Пестречинского муниципального района РТ Ильхам Кашапов.

Учреждению на обновление выделили 5 млн рублей. Главным условием для переоборудованного кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50 процентов киносеансов в квартал.

Сумму на модернизацию кинозала КСК «Батыр» выиграл в конкурсе на выделение субсидий организациям, осуществляющим кинопоказ в населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей до 500 тыс. человек.

Всего Фонд социальной и экономической поддержки Отечественного кинематографа с 2015 года выделил 113 124 500 рублей на оснащение современным оборудованием 23 кинозалов Татарстана.

«Последние годы ведется такая массивная работа по поддержке культуры малых городов и сел, культуры на селе. Эти проекты так и называются „культура малой родины“. И вот то мероприятие, которое мы сегодня проводим, результат огромной работы Российской Федерации и, конечно, распублики Татарстан», — отметила первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

До конца 2018 года в Татарстане планируют открыть еще пять кинозалов в Сабинском, Лаишевском, Нурлатском, Нижнекамском, Алькеевском районах республики.

«Необходимо продолжить развитие сети кинопоказов в регионах России и, прежде всего, в малых городах. И конечно, нужно стремиться к тому, чтобы наше кино показывали, наши фильмы были на экранах, а также нужно определить пути дальнейшего развития национального кинематографа, повышения его конкурентоспособности. Для этого при поддержке государства создается вся необходимая технологическая и производственная база», — заявил ранее Президент России Владимир Путин.