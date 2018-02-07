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«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по слиянию бизнесов заказа такси

7 февраля 2018, 21:20

Сервисы будут объединены в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сделка «Яндекс.Такси» и Uber по объединению сервисо онлайн-заказа такси закрыта, пишут «Известия» со ссылкой на «Яндекс».

«Яндекс и Uber сегодня объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании», — говорится в сообщении.

Новая компания оценивается более чем в 3,8 млрд долл. Доля «Яндекса» в предприятии составляет 59,3 процента, Uber — 36,9 процента, сотрудникам принадлежит 3,8 процента предприятия.

Генеральным директором компании назначен Тигран Худавердян, который до этого возглавлял «Яндекс.Такси».

Сервисы будут объединены в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.


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