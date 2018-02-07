«Приношение Шаляпину» в Казани устроили оркестр La Primavera и оперная дива Ольга Орловская

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Большом концертном зале им. С. Сайдашева прошел совместный концерт Казанского камерного оркестра La Primavera и оперной певицы, экс-солистки «Геликон-оперы» и музыкального театра «Амадей» Ольги Орловской. Программа вечера была озаглавлена руководителем оркестра Рустемом Абязовым как «Приношение Шаляпину» и посвящена грядущему 145-летию со дня рождения прославленного казанского баса.

Орловскую в качестве гостьи сегодняшнего тематического вечера маэстро Абязов выбрал не случайно: кроме того, что солистка — обладательница невероятно теплого и «льющегося» сопрано, она еще и, по собственному заверению, является праправнучкой Федора Шаляпина. Поэтому, едва приехав в Казань несколько дней назад, Ольга Орловская привлекла к себе много внимания и даже провела творческую встречу в Музее А. М. Горького.

Артистка всю сознательную жизнь прожила в Москве. Певица с отличием окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, начинала в качестве солистки в престижных театрах Москвы: «Геликон-опере», «Новой Оперк им. Е. В. Колобова» и музыкальном театре «АМАДЕЙ». Орловская работала с известнейшими российскими режиссерами, в числе которых Сергей Грицай и Дмитрий Бертман. В 2009 году артистка вслед за мужем уехала жить в штат Мэриленд, США и там продолжает творческую карьеру, сотрудничая с несколькими продюсерскими центрами.

Казанское посвящение сегодня было открыто «Вальсом-фантазией» Михаила Глинки. После прелюдии, исполненной оркестром, зрители концерта смогли вдоволь насладиться исполнительским мастерством приглашенной певицы: первое отделение было отдано романсам русских композиторов. Прозвучали сочинения Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского — романсы на стихи Алексея Толстого и Александра Пушкина: «То было раннею весной», «То было раннею весной». Практически все оркестровки произведений, исполненных сегодня, были созданы маэстро Абязовым.

Настоящим сюрпризом для гостей вечера стала заключительная композиция первого отделения. Как признался Рустм Абязов, специально для этого концерта Ольга Орловская выучила романс знаменитого татарского композитора Рустема Яхина «Китмэ сандугач». Исполнив его на языке оригинала, в благодарность певица получила долгие аплодисменты зала.

После антракта Рустем Абязов познакомил публику с западно-европейскими шедеврами оперного искусства: были исполнены юморески и арии из опер Антонина Дворжака, сочинения Винченцо Беллини, Жизеля Бизе, Гаэтано Доницетти.