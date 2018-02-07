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Наука и образование

Более 180 школьников РТ приняли участие в олимпиаде по татарскому языку

7 февраля 2018, 21:32

В состязаниях участвовали школьники 4 – 11 классов из 38 муниципальных образований республики и шести районов Казани.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Определились победители и призеры республиканской олимпиады по татарскому языку среди учащихся-татар школ с русским языком обучения. В мероприятии, которое прошло в Казани, приняли участие 184 школьника из Татарстана. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

В состязаниях участвовали школьники 4 – 11 классов из 38 муниципальных образований республики и шести районов Казани.

Победителями стали восемь школьников из Муслюмовского, Азнакаевского, Арского, Верхнеуслонского, Чистопольского районов, а также из Набережных Челнов и Приволжского района Казани. 75 учеников получили дипломы призеров.

Работы участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в составе которого были преподаватели и ученые Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого КФУ. 


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