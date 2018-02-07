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Минниханов: Бугульма по уровню жизни и качеству образования является примером для Татарстана

7 февраля 2018, 20:32 , Фото: tatarstan.ru

Минниханов: Бугульма по уровню жизни и качеству образования является примером для Татарстана Минниханов отметил улучшение ситуации в Бугульминском районе в сфере зимнего содержания дорог.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил Бугульминский район, где поучаствовал в заседании районного Совета, которое было посвящено итогам социально-экономического развития за 2017 год и задачам на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Бугульминский район является признанным лидером Татарстана по уровню жизни и качеству общего образования, отметил Минниханов. 

Вместе с тем району необходимо развивать сферу здравоохранения. Так, в Бугульме нужно отремонтировать центральную районную больницу и детскую инфекционную больницу, в связи с чем Президент поручил рассмотреть возможность по оказанию поддержки в обновлении этих объектов здравоохранения. 

Президент отметил, что у Бугульминского района есть большой потенциал в сельском хозяйстве, который не реализуется должным образом. «Суточный валовый надой молока у вас составляет всего 23 тонны. Есть районы, в которых этот показатель выше почти в 10 раз», — сообщил Президент и призвал руководство района обратить внимание на эти вопросы. 

Также лидер республики обратил внимание на отсутствие в районе специальной территории с готовыми площадками для размещения бизнес-объектов. 

Кроме того, Минниханов отметил улучшение ситуации в Бугульминском районе в сфере зимнего содержания дорог.


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