(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Тукаевском районе автомобили разбросало по дороге после столкновения, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла на 2-м километре автодороги Набережные Черны – Заинск в половине девятого утра. Об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112 сообщили очевидцы происшествия.

По невыясненным пока причинам, 65-летний водитель «ГАЗели» совершил столкновение с легковушкой. За рулем «четырнадцатой» находился 24-летний молодой человек. Вместе с ним в машине ехала пожилая женщина.

От столкновения оба автомобиля разбросало по разным сторонам дороги. У «ГАЗели» отлетело переднее колесо, разбита фара и деформирован капот. Легковушке повезло еще меньше. Кузов отечественного автомобиля сильно пострадал: выбито лобовое стекло, капот и бампер искорёжены, обе фары разбиты.

Водитель и пассажирка «ВАЗа» получили травмы головы и были госпитализированы в больницу.

На место аварии прибыли пожарные ОП «Биклянь». Они ликвидировали последствия аварии и отключили аккумуляторы у пострадавших в ДТП машин.