Росстандарт сообщил об отзыве более тысячи автомобилей Skoda

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Росстандарт сообщил об отзыве 1 тыс. 551 автомобиле Skoda Superb в связи с возможным дефектом в работе фар ближнего света. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 2016-го по 2018 год.

Владельцев транспортных средств проинформируют о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Также владельцы могут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код собственной машины с перечнем на сайте Росстандарта.

Ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.