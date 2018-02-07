Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Росстандарт сообщил об отзыве более тысячи автомобилей Skoda

7 февраля 2018, 21:00

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 2016-го по 2018 год.
Росстандарт объявил об отзыве автомобилей Fiat и Dodge
Росстандарт сообщил об отзыве 953 автомобилей AUDI
Жителей России в 2018 году могут освободить от обязательной поверки водосчетчиков
Компания «ТрансТехСервис» открыла в Казани первый автоцентр «Skoda»
«Volkswagen» увеличил свою прибыльность наполовину

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Росстандарт сообщил об отзыве 1 тыс. 551 автомобиле Skoda Superb в связи с возможным дефектом в работе фар ближнего света. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 2016-го по 2018 год.

Владельцев транспортных средств проинформируют о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Также владельцы могут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код собственной машины с перечнем на сайте Росстандарта.

Ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter