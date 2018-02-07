Аэропорт «Бегишево» получил серебро национальной премии «Воздушные ворота России»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Бегишево» стал серебряным призером национальной премии «Воздушные Ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2017» в категории с пассажиропотоком до 2 млн человек в год. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Ранее «Бегишево» участвовало в номинации аэропортов до 500 тыс. обслуженных пассажиров в год, отметил его коммерческий директор Феликс Козлов.

За прошлый год аэропорт обслужил 587 тыс. пассажиров. Благодаря этому перешел в новую, более высокую конкурсную категорию.

Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в Москве во время работы V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS).