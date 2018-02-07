Немецкий депутат посоветовал послу Украины в ФРГ поучиться хорошим манерам

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Украинскому послу в ФРГ Андрею Мельнику стоит научиться вести себя в соответствии с занимаемой должностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Северного Рейна — Вестфалии Хельмута Цайфельда.

Высказывания Мельника в адрес немецких парламентариев неприемлемы, заявил Цайфельд.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев, и прежде всего в Германии», — заявил немецкий политик.

Ранее Мельник рассказал, что побеседовал с парламентариями из Германии после того, как они посетили Республику Крым и «вправил мозги руководству фракции «Альтернатива для Германии».