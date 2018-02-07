Пробки Казани: город замер на отметке в девять баллов

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Пробки в Казани достигли отметки в девять баллов, сообщает сайт «Яндекс пробки».

Уже привычным стали заторы на большинстве центральных улицах столицы. Скорость потока на них не превышает 5 км/ч. Так «потолкаться» придется на улицах Профсоюзной, Достоевского, Пушкина и Лево-Булачной.

Не простым станет для автомобилистов путь в Ново-Савиновском районе города. Проспект Ямашева и прилегающая к нему улица Адоратского окрашены ярко-красным.

Советский и Приволжский районы не отстают от «коллег». Медленно, но верно движутся улицы Арбузова, Ершова, Аделя Кутуя.

Автолюбителям стоит быть максимально аккуратными и внимательными за рулем. В городе зафиксировано множество ДТП.

