Более 100 директоров школ России изучат опыт образовательных организаций Казани

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Более 100 директоров школ со всех регионов России приехали на стажировку в Казань. Все они – финалисты всероссийского конкурса «Директор школы».

В прошлом году абсолютным победителем конкурса стал директор казанской школы № 85 с углубленным изучением отдельных предметов Ренат Хайбуллин. По традиции, на родине победителя проводится стажировка финалистов конкурса, во время которой предполагается распространение опыта эффективного управления лучших руководителей общеобразовательных организаций региона. В столице Татарстана такое мероприятие проходит впервые.

«С 5 по 9 февраля проходит семинар-совещание директоров школ России. Мы демонстрируем свою систему образования и лучшие практики. Они посещают общеобразовательные организации. Директора уже побывали в IТ-лицее КФУ, Международной школе Казани, Лицее имени Лобачевского КФУ, Лицее Иннополиса, казанском Лицее-интернате № 2. Директорам показывают открытые уроки, знакомят с задумками», – сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» ведущий советник отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Гульфия Ахвердиева.

По ее мнению, знакомство с образовательной практикой Татарстана будет полезно директорам школ из других регионов.

Сами гости поделились своими впечатлениями от увиденного во время экскурсии по Инженерному лицею КНИТУ-КАИ.

«Первое, что бросается в глаза – отношение всей республики, вашего Правительства к образованию. И то, что у вас министр образования – заместитель Премьер-министра, уже о многом говорит. Я много слышала о ваших школах. Но слышала одно. Вы большие молодцы. Это такой прорыв, рывок в будущее. Сейчас много говорят о навыках 21-го века. Уже несколько лет мы живет в 21-м веке, и все говорят, а здесь делают и уже давно. И передовые мировые технологии у вас развиты. Не надо никуда ездить, приезжайте в Казань, здесь все есть. Я просто потрясена», – сказала директор Новинской школы Нижегородской области Ирина Сатаева.

Директора школы № 24 Ангарска Иркутской области Александра Чикишева особо впечатлил Инженерный лицей КНИТУ-КАИ. «У меня первое образование – инженерное. Здесь, конечно, воплощение мечты. У нас до этого далеко. Но у вас есть производства и кадры такие нужны. Все, что делается в этом лицее, у вас востребовано сейчас и будет необходимо в будущем. Интересный проект. Я смотрю на допобразование, половина дня – проектная деятельность. Есть к чему стремиться. Международная школа, Иннополис – много интересного. Но применить на практике у нас вряд ли получится. К сожалению, в наших образовательных организациях региона нет возможности отбирать одаренных детей, нет таких заказчиков, как здесь», – пояснил он.

Можно перенять определенные технологии, формы проведения учебных занятий, отметила директор школы № 66 Екатеринбурга Наталия Стумбрис.

«Школа, в которой я работаю, другого формата. Но я рассматриваю возможное сотрудничество с учебными учреждениями, чтобы на принципах сетевого взаимодействия обеспечить развитие детей. У меня задача, может, не на базе своей школы, а путем объединения дать возможность детям развиваться. Поэтому интересно, какими способами это делается в Татарстане», – заявила она.

Директор лицея № 128 Екатеринбурга Леонид Поляков признался, что давно хотел побывать в Инженерном лицее КНИТУ-КАИ.

«Меня, прежде всего, интересуют лицеи технической направленности. Ребята нашего лицея выступают на чемпионатах JuniorSkills и WorldSkills, занимают призовые места. Я знал, что в Казани есть такой лицей, дети которого выступают во многих компетенциях чемпионата по рабочим профессиям. Хотел узнать, как ведется подготовка, какое оборудование. Некоторые вещи у нас концептуально совпадают, но я увидел и новое. Для меня это очень познавательно и полезно», – подчеркнул он.

«Подготовка к чемпионатам у нас во многом похожа, но мы выступаем по девяти компетенциям. Есть оборудование, но его не так много, как здесь. Педагоги по компетенциям – это наши учителя, и они обучают детей, со стороны не привлекаем», – добавил Поляков.