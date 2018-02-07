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Происшествия

Причиной смерти племянника главы Ингушетии стало неосторожное обращение с ружьем

7 февраля 2018, 19:18

Трагедия произошла накануне вечером в станице Троицкой в Ингушетии.

 (Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Причиной смерти племянника главы Ингушетии стало неосторожное обращение с ружьем, сообщают «Известия».

 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером шестого февраля в станице Троицкой было обнаружено тело Хасана Евкурова – племянника главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Рядом с телом лежало охотничье ружье.

По предварительной версии, накануне вечером Хасан чистил оружие. По какой-то причине ружье выстрелило. От огнестрельного ранения в голову мужчина умер на месте.

 


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