«Нафтогаз» надеется снова покупать газ у «Газпрома» с марта

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Компания «Нафтогаз Украины» собирается внедрить решение международного арбитража с российским «Газпромом» в части контракта по закупке российского природного газа до конца февраля и надеется возобновить приобретение газа в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому который, будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (суда — прим. Т-и) в части контракта купли-продажи», — цитирует Коболева агентство УНИАН.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что российская компания ждет от «Нафтогаза» предоплаты, чтобы возобновить поставки газа.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав последний выплатить российской компании 2 млрд долл. за уже поставленный газ и снизив годовой объем закупок по контракту до 5 млрд кубометров.