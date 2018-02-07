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Экономика и финансы

«Нафтогаз» надеется снова покупать газ у «Газпрома» с марта

7 февраля 2018, 19:22

Российская компания ждет от «Нафтогаза» предоплаты, чтобы возобновить поставки газа, заявил ранее заместитель председателя правления «Газпрома».
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Компания «Нафтогаз Украины» собирается внедрить решение международного арбитража с российским «Газпромом» в части контракта по закупке российского природного газа до конца февраля и надеется возобновить приобретение газа в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому который, будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (суда — прим. Т-и) в части контракта купли-продажи», — цитирует Коболева агентство УНИАН. 

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что российская компания ждет от «Нафтогаза» предоплаты, чтобы возобновить поставки газа.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав последний выплатить российской компании 2 млрд долл. за уже поставленный газ и снизив годовой объем закупок по контракту до 5 млрд кубометров.


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