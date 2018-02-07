Шайхразиев заявил о необходимости проектов по объединению проживающих на границе с РТ татар

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета («Милли шура») Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил о необходимости проектов по объединению татарского народа, проживающего в населенных пунктах на границе с Татарстаном.

Проблема неопределенных границ Татарстана существует давно. Поднял ее сегодня и Василь Шайхразиев. «Башкортостан, Оренбург, Самара, Удмуртия, Киров. Практически в каждом субъекте есть населенные пункты, граничащие с Татарстаном», — отметил он.

Председатель Нацсовета считает, что татарские деревни должны жить в согласии и поддерживать друг друга, проводить общие праздники. «Если мы добьемся того, что татары в этих регионах будут дружить с жителями близлежащих сел Татарстана, мы можем говорить о том, что Татарстан – без границ», — подчеркнул он.

Заместитель премьер-министра РТ также отметил, что нет границ и между районами республики. «Готовясь к проведению совещаний в том или ином районе, я направляю приглашения для участия в них и других глав районов, так как между ними нет границ», — сказал он.

Поддержал идею и председатель всероссийской общественной организации «Ассоциация татарских сел России» Фанир Галимов.