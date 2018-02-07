Мухаметшин: Нурлатскому району нужно усилить работу с населением по самообложению

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Руководству Нурлатского района РТ необходимо уделить внимание увеличению поголовья скота, а также работе с населением по самообложению граждан. Об этом заявил сегодня на заседании Совета района Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фарид Мухаметшин напомнил, что самообложение как форму работы с населением высоко оценил Президент России Владимир Путин и предложил внедрить опыт Татарстана по всей стране.

«В Нурлате собрано 2,9 млн рублей, по республике все остальные районы в среднем собрали больше 3,5 млн рублей, — отметил Фарид Мухаметшин. — Думаю, что вы не доработали с населением, надо больше рассказывать. Эти деньги никуда не уходят, работают только во благо территории».

В реализации республиканских программ Нурлатский район принимает самое активное участие, подчеркнул глава парламента.

«Несмотря на это, ряд клубов находится в аварийном состоянии, но мы понимаем, что за один день все не сделать. Программы приняты и будут реализованы даже несмотря на то, что бюджет республики на 2018 год Государственным Советом принят с большим дефицитом. Мы усиливаем контроль за тем, чтобы деньги, направленные на реализацию программ, были использованы целевым образом», — заключил Председатель Госсовета РТ.