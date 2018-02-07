Нурлатский район РТ из-за низких цен на сельхозпродукцию не добрал 300 млн рублей

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Объем производства аграрного сектора Нурлатского района Татарстана за прошлый год составил 3,6 млрд рублей. Но с учетом снижения цен на зерно, сахарный песок и подсолнечник местные товаропроизводители не добрали порядка 300 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета района глава муниципалитета Равиль Кузюров, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Благодаря проводимым в районе мероприятиям по поддержке сельских производителей увеличилось поголовье крупного рогатого скота в личных подворьях на 735 голов и составило 10 тыс. 650 голов.

«Большой поддержкой для сельчан и увеличения поголовья скота стала программа строительства мини-ферм, данной поддержкой в районе всего воспользовалось 38 семей, а в прошлом году – 17 семей», – отметил Кузюров.