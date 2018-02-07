В Нурлатский район РТ в прошлом году инвестировали почти 16 млрд рублей

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Объем инвестиций в Нурлатский район РТ за прошлый год составил 15,9 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета района глава муниципалитета Равиль Кузюров, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Первостепенная задача – привлечение инвестиций в район, это является толчком к созданию дополнительных рабочих мест и увеличению налоговых поступлений, подчеркнул докладчик.

По его словам, несмотря на сохраняющиеся экономические сложности, положительная динамика развития района сохранена. Так, в рейтинге социально-экономического развития среди муниципалитетов Татарстана за январь – ноябрь прошлого года Нурлатский район поднялся на одну позицию и занял 10-е место.

Валовой территориальный продукт по предварительным данным составил 44,3 млрд рублей с темпом роста 101,6 процента к уровню 2016 года.

Значительный вклад в развитие экономики района продолжают вносить нефтяные предприятия. В частности, по итогам прошлого года добыто более 2,7 млн т нефти.