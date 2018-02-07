CAS примет решение по апелляциям российских спортсменов 8 февраля

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по апелляциям 32 российских спортсменов 8 или 9 февраля. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя суда.

Ранее российские спортсмены подали апелляции на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил их на Игры. Выездная панель CAS начала работу над этими делами сегодня утром в Пхенчхане.

«Мы сегодня начали слушания по апелляциям 32 спортсменов. Завтра в 12 часов дня (по корейскому времени — прим. Т-и) мы продолжим и надеемся, что к вечеру решение будет принято. В крайнем случае, это произойдет днем в пятницу, до начала церемонии открытия Олимпиады», — заявил представитель CAS

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля, Россию на ней будут представлять 168 атлетов.