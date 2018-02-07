В промпарке «Тюрнясево» Нурлатского района запустят производство чулочных изделий

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сегодня во время рабочей поездки в Нурлатский район РТ Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил промышленный парк «Тюрнясево». В течение дальнейших двух лет здесь планируется запуск производства по выпуску чулочных изделий, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В «Тюрнясево» Фарид Мухаметшин осмотрел производство по выпуску текстильной продукции и ознакомился с концепцией развития промплощадки до 2020 года. На сегодня здесь создано 15 рабочих мест, пока только задействован первый этаж здания. Запущенное в будущем производство по выпуску чулочных изделий будет располагаться на втором и третьем этажах промплощадки. При загрузке цеха на полную мощность численность рабочих составит 180 человек.

На всей территории «Тюрнясево» планируется привлечь четырех резидентов. Они займутся производством полиэтиленовых мешков, консервированной продукции, выращиванием овощей. Для реализации проекта необходимо 150 млн рублей, планируется создать около 350 рабочих мест.

Также глава парламента побывал в филиале ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», где совсем недавно открылось производство по ремонту и тестированию компонентов электроцентробежных насосов, станций управления.

Во дворце культуры Фарид Мухаметшин осмотрел выставку местных товаропроизводителей и нефтяных организаций. Ключевой точкой развития малого аграрного сектора становится сельхозкооперация, отметил он.

Зампредседателя правления Нурлатского райпо Лейсан Хамидуллина рассказала, что их организация занимается стационарной и выездной торговлей, а также заготовкой продукции.

«Мы стараемся реализовывать продукцию по минимальной стоимости. Допустим, если мы у школ килограмм моркови закупаем по 10 рублей, то, соответственно, в магазине реализуем по той же цене», – подчеркнула она.

Годовой оборот Нурлатского райпо за прошлый год составил 13 млн рублей.