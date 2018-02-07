Три человека пострадали в столкновении автобуса и легковушки в Зеленодольске

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Три человека пострадали в дорожной аварии в Зеленодольске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В девять часов утра на улице Озерной в Зеленодольске столкнулись автобус «Хендэ» и легковушка «Хендэ Гетц». Об этом на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщили очевидцы.

Прибывшая на место аварии бригада пожарных ПСЧ №52 помогла пострадавшим покинуть искореженный «Гетц». Для этого с помощью специальных инструментов спасатели вскрыли одну из дверей автомобиля и эвакуировали людей из салона авто.

Водитель и двое пассажиров малолитражки получили травмы различной степени тяжести, им потребовалась медицинская помощь. Они были доставлены в больницу Зеленодольска.