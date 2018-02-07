В Казани пройдет третий Всероссийский форум краеведов

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Всероссийский форум краеведов пройдет в Казани в этом году 3 — 5 апреля. О предстоящем мероприятии сегодня на заседании президиума Национального совета Всемирного конгресса татар рассказал первый заместитель председателя совета Всетатарского общества краеведов, заслуженный деятель в области науки Республики Татарстан Альберт Бурханов.

В этом году форум пройдет в третий раз и соберет 150 человек.

Для татарского общества издавна был характерен интерес к локальной истории. Этот интерес на рубеже XIX – XX вв. у татар перерос в краеведческое движение, как известно, внесшее существенный вклад в становление национальной исторической науки. Всплеск интереса к краеведению, изучению истории своих сел и деревень, районов, истории отдельных общин, семей, их генеалогий и т.д. сейчас стал одним из элементов современной жизни.

Обсуждая проведение форума, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, предложил связать работу краеведов с этнотуризмом. Поддержал это предложение и заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета ВКТ Василь Шайхразиев.

Он считает, что этнотуризм необходимо развивать. «Такие объекты должны быть во всех близлежащих районах Республики Татарстан. Туристам нужно показывать не только столицу, но и интересные хозяйства, знакомить их с сельской жизнью», — уверен Шайхразиев. По его мнению, с помощью этнотуризма мы развиваем нашу историю.