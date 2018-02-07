Два человека пострадали под Кукмором в столкновении двух легковушек

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Под Кукмором «Калина» и «Лада» 10-й модели не поделили дорогу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня рано утром на автодороге Кукмор – Малмыж произошла авария с участием двух отечественных авто. Сообщение о ДТП пришло на единый номер вызова экстренных служб 112.

По предварительным данным, водитель «Лады» 10-й модели не справился с управлением и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калиной». В результате аварии пострадали два человека. Их доставили в больницу Кукмора.

На место столкновения автомобилей выехали пожарные отдельного поста «Кошкино», они отключили аккумуляторы обеих машин, чтобы те не загорелись.