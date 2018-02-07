Сын Чингиза Айтматова приехал в Кукмор

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сегодня сын знаменитого писателя Чингиза Айтматова Аскар Айтматов во главе кыргызской делегации приехал в Кукмор. Высокие гости посетили Татарстан для выбора мест съемок будущего фильма о писателе, посвященного его 90-летию, сообщает «Хезмэт даны».

Как рассказал режиссер будущей документальной киноленты Бакыт Карагулов, фильм будет носить название «Мир Айтматова. Мир без Айтматова». Поэтому и съемки будут вестись в разных точках планеты.

Остановка делегации в Кукморе не случайна. Именно отсюда тянется родовая ветвь по материнской линии семейства Айтматовых, род Ишманов-Абдувалеевых. Глава Кукморского района Сергей Димитриев отметил, что одна из школ города названа именем великого писателя. В 2018 году здесь будет установлен бюст писателя.

Гостям показали знаковые места города: Краеведческий музей, гимназию, где проводятся айтматовские чтения. После Кукмора делегация отправилась на экскурсию в деревню Маскара, откуда и происходят предки знаменитой семьи по материнской линии.

