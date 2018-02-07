Шайхразиев: К конкурсу «Татар кызы» нужно готовить конкурсанток из всех регионов РФ

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). К конкурсу «Татар кызы» нужно готовить конкурсанток из всех регионов РФ. О планах с больших размахом провести состязание среди татарских девушек рассказал сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Он отметил, что в прошлом году состязание прошло в Уфе. «Есть определенные результаты, но в то же время нужно подчеркнуть, что в организации и проведении этого конкурса есть над чем работать», — сказал Шайхразиев.

Он поделился с членами президиума Нацсовета ВКТ о планах проводить этот конкурс во всех регионах России. Василь Шайхразиев сообщил, что письма с просьбой найти и подготовить девушек для участия в «Татар кызы» были направлены руководителям автономий.

По словам заместителя Премьер-министра, продвигать конкурс «Татар кызы» необходимо, так как он показывает душевную красоту и чистоту помыслов татарской девушки.

Конкурс «Татар кызы» в этом году пройдет в Казани. Победитель получит автомобиль.

