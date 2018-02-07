Лаишевский отдел Управления Роспотребнадзора по РТ показал лучшую работу в 2017 году

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Лаишевский отдел Управления Роспотребнадзора по РТ стал лучшим по показателям эффективности работы и достижению поставленных целей в 2017 году. Об этом стало известно сегодня в ходе отчетного совещания ведомства, сообщает пресс-служба Лаишевского района.

По словам начальника отделения Ирины Карповой, в минувшем году были достигнуты значительные результаты в вакцинопрофилактике и снижении инфекционной заболеваемости. Она также обратила внимание на улучшение качества питьевой воды в районе.

По итогам 2017 года Лаишевский территориальный отдел занял 1-е место в рейтинге лучших территориальных отделов республики, подчеркнула Карпова.