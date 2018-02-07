В Набережных Челнах ищут место для театра «Мастеровые»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах будет построено новое здание русского драматического театра «Мастеровые». Городские власти сейчас выбирают площадку для культурного объекта.

На данный момент для театра рассматривается три адреса. Первые два предлагает руководитель исполкома города Ринат Абдуллин. По его мнению, театр будет прекрасно смотреться как на проспекте Чулман, так и на площади Азатлык. Окончательное решение будет принято в зависимости от объема финансирования, а также от выбора проекта самого здания.

Однако вполне возможно, что «Мастеровые» могут поселиться в 19 микрорайоне нового города. Такую возможность Абдуллин не исключает, тем более, что, по мнению архитектора Александра Дембича, театральный комплекс будет там кстати.

Накануне градостроительный совет Набережных Челнов одобрил предложенный градостроителями проект общегородского центра. Он включает в себя три здания, в малом вполне может расположиться театр для детей. Ожидается, что комплекс будет построен в ближайшие несколько лет. Точного срока пока нет.

