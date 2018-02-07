Стала известна дата проведения федерального Сабантуя в Казани

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Федеральный Сабантуй в 2020 году пройдет в Казани. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума Национального совета Всемирного конгресса татар.

«В 2020 году в честь 100-летия ТАССР федеральный Сабантуй проведем в Казани», — сказал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета Василь Шайхразиев.

Федеральный Сабантуй в этом году пройдет 7 июля в Чебоксарах, Всероссийский – 14 июля в Курганской области. «Праздник плуга нужно провести на высшем уровне», — подчеркнул Василь Шайхразиев.

В ходе заседания президент Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев предложил провести в 2019 году Всероссийский Сабантуй в Самарской области, в Камышлинском районе. Председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар обещал подумать над этим предложением и отметил, что федеральный Сабантуй еще не проводился и в Башкортостане.

