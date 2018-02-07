В России предложили вернуть летнее время

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Госдуму внесен законопроект, который предлагает перевести стрелки в стране на час вперед и вернуть в Россию так называемое летнее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы РФ Андрея Барышева.

«Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ», — говорится в пояснительной записке.

Ученые географического факультета МГУ подсчитали, что из-за отмены летнего времени каждый год люди теряют порядка 200 светлых часов, сказал Барышев.

«Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», — отметил парламентарий.