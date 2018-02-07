Рэпер Гуф победил Птаху в трех поединках словесной дуэли

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выиграл все три раунда у Птахи (Давид Нуриев) в рэп-баттле, который состоялся в Петербурге 6 февраля, сообщает «360».

Баста (Василий Вакуленко) был одним из судей словесного баттла. Кроме Басты поединок оценивали участник группы «Триада» Нигатив (Владимир Афанасьев) и диджей Павел Пачкай. Все трое были солидарны в своем решении и отдали свои голоса Гуфу.

О поединке стало известно еще в сентябре прошлого года, когда Птаха вызвал Гуфа на словесную дуэль. Долматов согласился принять участие за два миллиона рублей, Нуриев – за миллион. Гонорары рэперам заплатил Александр Тимарцев по кличке Ресторатор, который занимается организацией баттлов.