Девочки из Агрыза стали чемпионами республиканских турниров по чир-спорту

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Девочки из Агрыза отличились на I чемпионате и первенстве Татарстана по чир-спорту, которые завершились в Казани. Об этом пишут «Агрызские вести».

Турниры собрали в столице Татарстана более 300 участников, среди которых были и агрызцы Ильвина Зайнуллина, Арина Климова и Гульнур Алишева.

В группе «Чир хип-хоп» среди 8 – 11-летних девочек Ильвина Зайнуллина завоевала «золото». Первые места в этой же категории, но в возрастной группе девочек 12 – 14 лет, достались Арине Климовой и Гульнур Алишевой. Они же взяли «серебро» в группе «Чир хип-хоп двойка».

В настоящее время спортсменки начали подготовку к чемпионату России, который пройдет в Москве.