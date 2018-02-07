В Черемшанском районе Татарстана травмы получил водитель перевернувшегося трактора

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Черемшанском районе Татарстана перевернулся трактор, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП поступило на единый номер экстренных служб 112 около двух часов дня. Очевидцы рассказали, что недалеко от села Верхняя Кармалка Черемшанского района трактор «Белорусь» съехал в кювет и перевернулся.

На место аварии выехали пожарные ПСЧ №135 и отдельного поста «Беркет», сотрудники ГИБДД и медики.

Пострадавшему трактористу оказали медицинскую помощь.Трактор вытащили из кювета.