В Елабужском районе РТ открылся клуб после капремонта

(Елабуга, 7 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Танайке после капитального ремонта открылся сельский дом культуры. Капитальный ремонт проводился в рамках республиканской программы «Ремонт сельских клубов». В церемонии открытия приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев и глава Елабужского района Геннадий Емельянов

Теперь под одной крышей, кроме клуба находятся: исполнительный комитет Танайского сельского поселения, филиалы детской музыкальной школы № 2 и детской художественной школы № 1, а также почтовое отделение и библиотека. В здании поменяли окна, двери, систему отопления, электричество, обшили фасад.

«Работы велись в два этапа. В целом ремонт обошелся в 55 млн руб. Елабужский район единственный в республике, который реализует еще и собственную программу по строительству клубов. В прошлом году мы за счет местной казны построили клуб в Таловке и Костенеево. И в этом году программу продолжим», –отметил глава района Геннадий Емельянов.

Сегодня в клубе работает 20 кружков и 7 любительских объединений, которые посещают 266 человек.



