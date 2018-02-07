Замдиректора татарского оперного театра: За невестами приходите к нам

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» пресс-секретарь татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля Елена Остроумова озвучила результаты опроса среди зрителей. По словам американской певицы Лакиты Митчел, типичный портрет российского зрителя несколько отличается от американского.

«Наш зритель посещает спектакли в течение всего года, а не только во время фестивалей. Ему от 30 до 60 лет. Вернее, ей, ведь в основном это женщины. Причем 72 процента публики имеет высшее образование, а свое материальное положение обозначает как “выше среднего”», – рассказала Елена Остроумова.

К ее словам замдиректора театра Юрий Ларионов добавил: «Так что, кто хочет жениться, приходите к нам!»

Оперная певица Лакита Митчел из США заметила, что реклама в искусстве имеет немалое значение. Как и то, какой именно репертуар исполняется. «Я была недавно на концерте симфонического оркестра Лос-Анжелеса в “Карнеги-холл”. Зал, рассчитанный на четыре тысячи зрителей был полон. И 75 процентов зрителей были младше 35 лет».

