В Казани планируют организовать Совет абыстаев

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Муршида Киямова). В Казани предложили создать Совет абыстаев для сохранения татарского языка. Об этом на собрании абыстаев в мечети «Ярдэм» сообщила общественный деятель, журналист Альмира Адиатуллина.

В ходе мероприятия около 200 мусульманок обсудили вопросы преподавания татарского языка, воспитания молодого поколения, сохранения традиций и др.

«Издавна абыстаи вносили огромный вклад в воспитание молодежи, – сказала Альмира Адиатуллина. – Мы планируем организовать Совет абыстаев. На собрании сегодня участвовали очень интересные личности. Планируется, что совет будет иметь мощь и донесет свое слово. Станет легче воплощать наши идеи. Мы говорили о том, чтобы впредь экзаменовать абыстаев, преподающих уроки религии, на предмет знания татарского языка и традиций».

В своем выступлении Альмира Адиатуллина подчеркнула, что знание родного языка – священный долг каждого. К слову, 2 февраля в пяти мечетях Казани открылись курсы по изучению татарского языка. Активное участие в данном проекте принимает и мечеть «Ярдэм». Здесь более 70 слушателей изъявили желание ходить на курсы татарского.

В собрании в мечети «Ярдэм» участвовала и юрист Роза Фардиева.

«Организация абыстаев необходима, – отметила она в интервью корреспонденту ИА “Татар-информ”. – Наша цель – привлечь народ в ислам. Объединиться с мусульманами из регионов России. Я как юрист более 15 лет сотрудничаю с организацией мусульманок. Я считаю, что сохранить и развивать татарский язык должны татары и религиозные деятели, потому что нация и религия неразрывны».

Каждая из присутствующих на собрании высказала свои мысли о том, какие эффективные методы можно использовать для сохранения нации, религиозных и национальных традиций. Ученая-историк Таэмина Биктимирова в своем выступлении отметила, что каждый ребенок рождается на свет с меткой.

«Всевышний награждает нацию не только особой меткой, но и возлагает миссию, – уверена она. – У ребенка, разговаривающего на родном языке, вырабатывается до 40 процентов иммунитета».

Флера абыстай Ханнанова из медресе «Мухаммадия» выразила обеспокоенность тем, что все заботы по воспитанию ребенка возлагаются лишь на семью.

«Мы должны привлечь молодежь в дело сохранения нации. Не только обучить буквам, намазу, необходимо студентам медресе преподавать историю татарского народа, родной язык и литературу», – отметила она.

Абыстай мечети «Гадель» Фания Залялиева считает, что преподавание татарского языка должно проводиться на государственном уровне. Ученая Лена Тазиева надеется, что будущее татарского языка светлое.

«Поколение, воспитанное нашими бабушками, сохранит национальную самобытность», – уверена она.

В ходе собрания поднимали такие вопросы, как передача будущим поколениям национальных нарядов, религиозных обрядов и традиций. Прозвучала мысль, что успехов в воспитании молодежи можно добиться лишь комплексным подходом.