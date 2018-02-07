Артем Здунов озвучил три приоритета своей работы в Дагестане

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Новый Премьер-министр Дагестана Артем Здунов среди приоритетных направлений развития Республики Дагестан назвал развитие инфраструктуры, обеспечение прозрачности госзакупок и правильной уплаты налогов.

«Из опыта я хотел бы сказать. Во-первых, это развитие всей инфраструктуры — и общественной, и производственной, это прозрачность государственных закупок и, наверное, третье — это прозрачность и правильность уплаты налоговых платежей», — отметил новый глава Правительства РД во время пресс-подхода руководства Дагестана.

Сегодня Народное собрание Республики Дагестан утвердило в должности Премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Кандидатуру Здунова накануне в парламент республики внес врио главы РД Владимир Васильев.

Артем Здунов родом из Казани, окончил Казанский финансово-экономический институт. Работал в «Центре перспективных экономических исследований Академии наук РТ». В 2010 году пришел в Министерство экономики Татарстана на должность заместителя министра. С октября 2014 года занимает должность министра экономики Татарстана. Кандидат экономических наук. Женат, воспитывает сына и дочь.