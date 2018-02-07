Отделение федерации кикбоксинга в Елабуге не закроется

(Елабуга, 7 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Информацию о том, что в Елабуге закрывается отделение федерации кикбоксинга, появившуюся сегодня в социальных сетях, опроверг начальник управления по делам молодежи и спорту Александр Крылов.

«У нас есть отделение, но оно не закрывается, я впервые об этом слышу. Да, сегодня идет проверка спортивной школы, есть компетентные органы, которые этим занимаются, они заняты проверкой работы, финансовой составляющей и т.д., комментировать пока я это не могу, так как не завершена проверка. Но я для сравнения хочу сказать, что в 2016 году нас проверяли счетная палата республики, а также елабужская счетная палата – все нормально у нас», – отметил начальник управления по делам молодежи и спорту Александр Крылов.

