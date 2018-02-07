Певец Лестер Линч заявил о возможном успехе татарских опер за рубежом

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня оперный певец Лестер Линч принял участие в полемике, которая завязалась на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Речь шла о популяризации татарских опер.

«Было время, когда “Пиковую даму” и “Алеко” мы пели на английском языке. А сегодня русскую классику мы исполняем на родном языке композиторов. Решение проблемы недостатка татарских опер в репертуаре театра им. Джалиля я вижу одно – делать их действительно яркими, интересными всему миру. И ставить обязательно на языке оригинала», – уверен Линч. Он заметил, что все новое особенно ценится в Европе и Америке.

На это заместитель директора татарского театра оперы и балета по продаже билетов Юрий Ларионов ответил, что на самом деле сделать выручку на такой опере за рубежом будет практически невозможно. «Поэтому из года в год зарубежные партнеры заказывают нам только проверенную классику. Показывать современные или малознакомые оперы они не рискуют», – поделился опытом зарубежных гастролей Юрий Ларионов.

Линч признал, что знакомить зрителя с новым – задача нелегкая, поскольку публика не всегда готова к этому. «Но это было бы замечательно!» – добавил артист.

