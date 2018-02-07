(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Москве водитель «БМВ» убил автомойщика за отказ мыть его автомобиль, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Трагедия произошла сегодня около трех часов ночи. К автомойке в городском округе Ступино подъехал «БМВ» темного цвета. Водитель и пассажир иномарки зашли в помещение сервиса. Там между приехавшими и сотрудниками произошел конфликт. Предположительно, автомойщик отказался мыть машину. Во время ссоры водитель немецкой легковушки ударил оппонента кулаком в лицо. От удара 39-летний мужчина упал и потерял сознание. Мужчину в карете скорой помощи доставили в местную больницу, где от полученных травм он скончался.

Прибывшие на место преступления полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Изучив их, они установили личность предполагаемого убийцы. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний неоднократно судимый житель Москвы.

Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вина подсудимого будет доказана, то ближайшие восемь лет он проведет за решеткой.