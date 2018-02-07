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В Казахстане волк притворился мертвым, чтобы отомстить охотнику

7 февраля 2018, 16:26 , Фото: wikipedia.org

В Казахстане волк притворился мертвым, чтобы отомстить охотнику Стрелок едва не стал жертвой своей добычи.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Раненый волк прикинулся мертвым, чтобы отомстить охотнику. Случай произошел в Казахстане в начале февраля и попал в kaztwitter в Instagram.

В охоте участвовали несколько стрелков. После удачного выстрела мужчины посчитали, что добыли серого хищника. Подумав, что зверь мертв, они решили запечатлеть его на видео. Но хищник только притворялся мертвым.

Когда один из мужчин толкнул волка ногой, тот вскочил, напал на обидчика и даже повалил его на снег. На выручку товарищу пришли другие охотники. Порвать человека на части хищник не успел. Один из последних кадров видео запечатлел уже лежащего неподвижно зверя. Охотник отделался испугом.
 


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