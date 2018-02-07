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Союз журналистов Татарстана войдет в Союз журналистов России в 2018 году

7 февраля 2018, 17:30

Соответствующее заявление сделал председатель СЖР Владимир Соловьев в Севастополе.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В 2018 году Союз журналистов Татарстана объединится с Союзом журналистов России (СЖР). Соответствующее заявление сегодня сделал председатель общероссийской общественной организации Владимир Соловьев, находясь в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Соловьева, в 2017 году на съезде СЖР главы Союзов журналистов Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга выразили готовность начать процесс объединения в одну организацию. 

«Процесс идет, сейчас идут активные переговоры с московским союзом, мы решили организовать рабочую группу, которая с понедельника начала работу. В этом году, в году столетия Союза журналистов России, к 13 ноября, может быть, мы сможем объявить об объединении с каким-то из этих союзов [Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана], а может быть и со всеми. <...> Мы постараемся сделать все аккуратно, чтобы объединение прошло спокойно», — отметил Соловьев.


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