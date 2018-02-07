В российском банке сотрудников подловили на майнинге криптовалюты на рабочем месте

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сбербанк подловил сотрудников на майнинге криптовалюты на рабочем месте, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя правления Сбербанка Герман Греф Германа Грефа.

Кредитная организация не занимается корпоративной добычей криптовалюты, заметил Греф. При этом ряд сотрудников майнит на корпоративных мощностях в личных интересах.

«Мы покупали карты несколько иной (чем оптимальная для майнинга) конфигурации. Сбербанк майнингом не занимается, однако мы часто ловим сотрудников, которые занимаются майнингом на оборудовании банка», — сказал Греф на форуме «Лидеры России».

В прошлом году Сбербанк устроил временный дефицит на рынке видеокарт в России. Старший вице-президент кредитной организации Александр Ведяхин сообщал, что массовая закупка видеокарт связана с оснащением собственной лаборатории по развитию искусственного интеллекта.