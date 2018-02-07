Президиум Нацсовета ВКТ принял обращение к татарскому народу в связи с выборами Президента РФ

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президиум Национального совета («Милли шура») Всемирного конгресса татар (ВКТ) принял обращение к татарскому народу в связи с предстоящими выборами Президента Российской Федерации.

ИА «Татар-информ» приводит полный текст обращения.

«Дорогие соотечественники!

Наступают решающие дни для судеб нашей страны, идет подготовка к выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта текущего года. От нашей гражданской позиции зависит, каким будет курс страны в ближайшие 6 лет. Выборы также выступают мощным фактором единения граждан многонациональной Российской Федерации.

В эти дни в районах, городах, селах и трудовых коллективах Республики Татарстан проходят сессии, сходы, собрания, посвященные подведению итогов прошедшего года. Мы гордимся, что сумели преодолеть все трудности и сохранили стабильное развитие республики во всех сферах жизни. Наряду с деловым, конструктивным обсуждением проблем и задач республики, в этом году граждане заинтересованно поднимают вопросы предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Татарстан и татарский народ заинтересованы в успешном проведении начавшейся выборной кампании Президента страны. Естественно, в ходе этой кампании мы отстаиваем интересы нашего народа, его национально-культурные и духовные потребности, а также единство и межнациональное согласие народов нашей страны.

Очень важно, чтобы выборы прошли в максимально демократических условиях, когда каждый из нас имеет возможность свободно выразить свою гражданскую позицию. Мы выражаем надежду, что предстоящие выборы станут также новым этапом в развитии федеративных отношений в нашей многонациональной стране. Только на путях демократии и федерализма возможно свободное развитие народов нашей страны, сохранение их национальной идентичности. Поэтому мы призываем соотечественников активно участвовать в выборной кампании и смело ставить все вопросы, касающиеся межнациональных отношений и национальных интересов народов страны.

Дорогие соотечественники! Мы все очень разные, естественно, у нас могут быть разные политические взгляды и убеждения. Но мы все едины в одном: мы все хотим процветания нашей Родины и ее народов. И эта наша единая воля должна проявиться в активном участии в выборной кампании. Выборы – это большая школа гражданской активности, где формируется национальное самосознание нашего народа не в последнюю очередь. Всемирный конгресс татар призывает всех вас принять активное участие в выборах Президента Российской Федерации во имя высших интересов страны и нашего народа».