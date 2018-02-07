Резидент «Алабуги» стал новым клиентом железной дороги ОЭЗ

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Завод «Барс Технолоджи» отправил партию автомобильных аккумуляторов в Киргизию по железной дороге в особой экономической зоне «Алабуга», сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Завод выпускает аккумуляторы и отправляет готовую продукцию российским и зарубежным клиентам, членам Таможенного союза. На ж/д терминале в вагон погрузили почти 3 тыс. аккумуляторов производства «Барс Технолоджи». Для перевозки такого заказа по автодорогам понадобилось бы по меньшей мере три «фуры».

Резидентам ОЭЗ «Алабуга» доступен железнодорожный терминал, который предоставляет возможность одновременно разгрузить и погрузить десять вагонов, перегрузить на автомашины и вилочные погрузчики, а также предоставляет промежуточный склад.

В 2017 году грузооборот железной дороги в ОЭЗ «Алабуга» превысил 1 млн тонн. Активнее всего услугами железной дороги пользуются компании «Тракья Гласс Рус», «Роквул», «Форд Соллерс», «Хаят Кимья» и «Кастамону».