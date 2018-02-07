Глава «Татнефти» стал почетным гражданином Альметьевского района РТ

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Маганову сегодня было присвоено звание «Почетный гражданин Альметьевского района». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Решение о присвоении звания было принято на заседании Совета Альметьевского района. Депутаты поддержали предложение единогласно.

Награда была вручена в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова. Глава района Айрат Хайруллин поблагодарил Маганова за большой вклад возглавляемой им компании в развитие города и района.

«Для меня как уроженца Альметьевска в n-ном поколении такое признание очень ценно. Не расцениваю это как личную заслугу, а считаю заслугой всего коллектива “Татнефти”», – отметил в ответном слове глава нефтяной компании.